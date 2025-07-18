Denizli Büyükşehir Belediyesinin askere gidecek gençler için hayata geçirdiği “En büyük asker bizim asker” projesi Mehmetçiğe moral oluyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Başkan Çavuşoğlu’nun büyük önem verdiği proje, dar gelirli ailelerin çocuklarının yemin törenine katılmasına imkan verirken, asker çantası hediyesi ise Mehmetçiğin bütçesine destek sağlıyor.

BU PROJE MEHMETÇİĞE MORAL OLUYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesinin askere gidecek gençler için hayata geçirdiği “En büyük asker bizim asker” projesi çok sevildi. Mehmetçiğin vatani görevi sırasında moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan proje ile Denizli il sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerin çocuklarının yemin törenine katılmaları sağlanıyor. “En büyük asker bizim asker” sosyal destek uygulaması ile sülüs belgesini alan asker adaylarının yemin törenine katılmak isteyen birinci derece yakınları ile dede ve ninesi olmak üzere toplam 4 (dört) kişiye kadar kişi başı otobüs bilet ücreti ve kişi başı 750,00 TL yemek ücreti karşılanıyor. Projeye katılan Denizlili gençler, yemin törenine gelen aileleriyle birlikte büyük sevinç yaşıyor.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU PROJEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Mehmetçiğin vatani görevi sırasında en çok kullanacağı malzemelerin de içinde olduğu asker çantası desteği veriyor. Kıyafet ve kişisel bakım malzemelerinin bulunduğu asker çantası ile Mehmetçiğin bütçesine destek olan projeye başvurular sadece online olarak yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun üzerinde titizlikle durduğu, Mehmetçiğin moralinin yüksek olması açısından büyük önem verdiği “En büyük asker bizim asker” projesi başvuru ve şartları https://cbs.denizli.bel.tr/askercanta/ adresinde yer alıyor.