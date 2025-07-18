Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü hizmet atağını Balören ve Çubuklubala köylerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra köylerde de vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Balören Köyü Camii şadırvan ve tuvalet alanlarını baştan sona yenileyen İzmit Belediyesi alana modern ve hijyenik bir görünüm kazandırdı.

DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜM

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, bay-bayan tuvaletlerin seramikleri ve vitrifiye armatürleri tamamen değiştirildi. Şadırvan alanı elden geçirilirken, binanın dış cephesi ve çatısı da izolasyon ve boya işlemleriyle yenilendi. Mevcut kapıların da değiştirilmesiyle yapı daha modern bir görünüme kavuştu.

ÇUBUKLUBALA KÖYÜ’NE KADINLARA YÖNELİK KURS MERKEZİ

İzmit Belediyesinin hizmet götürdüğü bir diğer adres ise Çubuklubala Köyü oldu. Köydeki yıpranmış bina, kadınlara yönelik kurs merkezi olarak hizmet vermek üzere yeniden düzenlendi. Yapılan tadilat kapsamında bina içerisinde mutfak dolapları takıldı, kadınlara özel tuvalet eklendi, seramik ve PVC imalatları yapıldı. Ayrıca elektrik sisteminde de gerekli yenilemeler gerçekleştirilerek bina modern bir kullanım alanına dönüştürüldü.