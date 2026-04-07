Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında 'Bir Masal, Bin Mesel' başlığıyla düzenlenen programa ev sahipliği yaptı.

DENİZLİ (İGFA) - Masal dinletisinde, otizmli bireyler ve aileleri masalların iyileştirici gücüyle bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Duru'nun anlatımıyla gerçekleştirilen dinletide, kadim masallar otizmli çocukların ve gençlerin dünyasına misafir oldu.

Doç. Dr. Duru'nun interaktif ve etkileyici sunumu, katılımcılara hem duygusal hem de öğretici anlar yaşattı.



KIRMIZI AKSESUARLARLA FARKINDALIK MESAJI VERİLDİ



Dünya genelinde kabul gören 'Otizme Kırmızı Işık Yak' kampanyasına destek amacıyla düzenlenen program sonunda katılımcılara günün anısına küçük hediyeler takdim edilirken, aileler bu tür etkinliklerin sosyal uyum sürecine katkısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.