Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla kurduğu Denizli Büyükşehir Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi için gönüllü personelle ilk tanıtım ve bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kurulan Denizli Büyükşehir Arama Kurtarma (DEBAK) ekibinde görev almak isteyen gönüllü personele yönelik ilk tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda ekibin kuruluş süreci, görev tanımları ve afet öncesi, afet anı ve sonrasında izlenecek yol haritası detaylı biçimde anlatıldı.

Toplantıda, DEBAK’ın afet ve acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale edebilmesi için planlanan eğitim takvimi ve uygulamalı çalışmalar da paylaşıldı. Katılımcılara olası deprem, yangın, sel gibi afetlerde kurum içi koordinasyonun ve işbirliğinin önemini vurgularken, doğru davranış biçimleri ve ekip çalışmasının kritik rolü hatırlatıldı.

Görüş ve önerilerin de alındığı toplantı, afet ve acil durumlarda gönüllülük esasıyla ekipte yer almanın afet fakındalığı ve bilinci ile DEBAK’ın hazırlık ve gelişim sürecine yön vermesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.