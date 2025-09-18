Bursa Yıldırım Belediyesi, olası afetlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Afetlere karşı ekip, ekipman ve araçlarını her an hazır durumda bekleten Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kamu kurumları, vatandaşlar ve öğrencilere de afet farkındalık eğitimleri veriyor.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personeli, öğrencilere hem afet farkındalık eğitimi verdi hem de acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Eğitimlerde, deprem anındaki doğru davranış modeli, ‘çök- kapan-tutun’ tekniği, güvenli tahliye, yapısal olmayan tehlikeler ve alınması gereken önlemler ile acil durum toplanma alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından ise öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak gösterilmesi ve pekiştirilmesi adına acil durum tahliye tatbikatı düzenlendi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlanırken, öğretmen ve öğrenciler Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

‘HAZIR OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ’

Bursa’nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Afetlere karşı, afet gelmeden hazır olmak mecburiyetindeyiz.

Bu bilinçle bir yandan Bursa’nın en önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek, ilçemizin yapı stoğunu sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz.

Diğer taraftan ise olası afetlere karşı çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bilinçlendirerek eğitim programları düzenliyoruz. Amacımız afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve güçlü bir Yıldırım inşa etmek” ifadelerini kullandı.