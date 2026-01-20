Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi tarafından, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Dijital Yetkinlikler Kursu' başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Eğitimler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan bilgisayar sınıfında veriliyor. 15 kişilik sınıfta sürdürülen kursla, 65 yaş ve üzeri vatandaşların teknolojik gelişmelere daha rahat uyum sağlaması, günlük yaşamda dijital araçları güvenle kullanabilmesi ve dijital dünyada daha aktif rol alması hedefleniyor.

Eğitim programı kapsamında katılımcılara bilgisayarın temel kullanımı, internet üzerinden bilgiye erişim, e-Devlet işlemleri, akıllı telefon uygulamaları ve çevrim içi iletişim araçları gibi konularda uygulamalı bilgiler veriliyor.

Toplam 88 saat sürecek eğitimlerle, ileri yaştaki bireylerin dijital okuryazarlık becerilerinin artırılması, teknolojiye olan mesafelerinin azaltılması ve sosyal hayata daha etkin katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.