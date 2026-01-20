Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yarıyıl Şenliği' etkinliklerine katılan öğrenciler, BURULAŞ tesislerini gezerek raylı sistemlerin ve otobüslerin işletim sistemini yerinde gözlemledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından 'Yarıyıl Şenliği' kapsamında 6,7,8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik 'Raydan Yola: BURULAŞ'ta Bir Gün' etkinliği düzenlendi. Toplam 25 öğrencinin katıldığı program, eğlenceli drama oyunlarıyla başladı.

Doyasıya eğlenen öğrenciler daha sonra BURULAŞ Koordinasyon Merkezi'ne geçerek trenlerin hareketlerini anlık olarak izleyip şehir içi ulaşımın nasıl organize edildiğini öğrendi.

Otobüs bakım alanlarını ve teknik birimleri de ziyaret eden öğrenciler, BursaRay sistemleri ve otobüslerin bakım süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Tesis içerisindeki metroya da binen öğrenciler, raylı sistemleri yakından tanıdı.

Eğlenceli ve öğretici bir programa katıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve BURULAŞ'a teşekkür etti.