Ordu Büyükşehir Belediyesi sevilen sanatçı Semicenk'i Ordulularla buluşturdu. Son dönemin en çok dinlenen şarkılarının seslendirildiği konserde alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser programı, Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sevilen sanatçı Semicenk sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nı dolduran kalabalık, konser boyunca şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konser alanı dışında tüm sahil boyunca adeta insan seli oluştu.

SEMİCENK'TEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Aynı zamanda Ordulu olan ünlü sanatçı Semicenk, şarkı aralarında da Ordu ve Ordu'da yaşadığı günlerle ilgili anekdotlar paylaştı.

Bazı şarkılarının sözlerini Ordu'da yazdığını ifade eden Semicenk, Ordulularla buluşmasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN GÜLER: 'ORDU'DA MUHTEŞEM BİR AKŞAM'

Konserde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler sahneye çıkarak bir selamlama konuşması yaptı. Ordu'nun Semicenk'i bağrına bastığını ifade eden Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Başkan Güler, sanatçı Semicenk'e kendi adının yazılı olduğu Kybele çikolatası ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLER'E SEVGİ SELİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen konser, katılımcılardan da tam not aldı. Konser alanında vatandaşlarla buluşan Başkan Güler, burada yoğun ilgi ile karşılaştı.

Vatandaşlar burada Başkan Güler'e hem konser için teşekkür etti hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

'SEMİCENK SÖYLEDİ, ORDU'DA COŞKU TAVAN YAPTI'

Konser sonrasında da sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Başkan Güler, unutulmaz bir konser gerçekleştiğini vurguladı.

Ordu'da etkinliklerin devam edeceğini aktaran Başkan Güler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Semicenk söyledi, Ordu'da coşku tavan yaptı. Ordulu hemşehrimiz, kıymetli sanatçımız Semicenk'i on binlerce hemşehrimizle birlikte büyük bir coşkuyla ağırladık. Bu güzel geceye katılarak meydanları dolduran tüm hemşehrilerime ve bizlere unutulmaz bir konser yaşatan kıymetli sanatçımız Semicenk'e gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle.'