Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda eğitim alan öğrenciler, bu yaz da Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını eğlenerek keşfetti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu ile çocukların ve gençlerin hem eğlenerek öğrenmelerine hem de yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımalarına katkı sağladıklarını belirtti.

Bu kapsamda hayata geçirilen 'Şehrin Kalbinde Yolculuk' şehir oryantiringinin önemine değinen Başkan Altay, 'Konya'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmayı, onların yaşadıkları şehre olan bağlarını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Şehir oryantiringi kapsamında 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerimiz, Konya'mızın önemli noktalarını eğlenerek keşfederken aynı zamanda şehrimizin kültürel mirasını yakından tanıma imkânı buluyor. Eğitimle eğlenceyi bir araya getiren bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yaz dönemini verimli ve dolu dolu geçirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Projeye katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN KALBİNE YOLCULUK EDEN ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri de 'Şehrin Kalbinde Yolculuk' şehir oryantiringi kapsamında Konya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini yakından tanırken, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kendilerine bu güzel deneyimi yaşatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Günde 100 öğrencinin canlı şehir turuna katıldığı etkinlikten bu yaz döneminde 3 binden fazla öğrenci faydalandı.

ÖĞRENCİLER HER YAZ EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

'Şehrin Kalbinde Yolculuk' projesiyle öğrenciler, harita ve yönlendirme ipuçlarını takip ederek belirlenen kontrol noktalarına ulaşıyor. Böylece öğrenciler, Konya'nın tarihî mekânlarını yerinde tanırken yön bulma, harita okuma, problem çözme, hızlı karar verme, iletişim ve takım çalışması gibi önemli yaşam becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Konya Panorama Müzesi'nden başlayan etkinlik güzergâhı; Şehitlik Müzesi, Mevlana Gül Bahçesi ve Mevlana Müzesi, Kapı Camii, Taş Bina ve Siyer Sergisi, Karatay Medresesi ile Velesbit Müzesi ve Oyuncak Atölyesi duraklarını kapsıyor.

Her durakta öğrenciler, tarihî karakterlerin canlandırmaları eşliğinde Konya'nın kültürel mirası hakkında bilgi edinirken, interaktif uygulamalar sayesinde öğrenme süreçlerine aktif olarak katılıyor.

Eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren şehir oryantiringi etkinliği; öğrencilerin tarih bilincini ve şehir aidiyetini güçlendirmenin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Aynı zamanda öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırarak yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve enerjilerini verimli etkinliklerle değerlendirmelerine de imkân sunuyor.