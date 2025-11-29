Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin nihai faydalanıcısı olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan 'Denizli'de Toplu Taşıma Akıllanıyor' Projesi'nin kapanış programı gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, büyükşehir bürokratları, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Adem Koç, AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Akif Türkel, yerli ve yabancı akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Başkan Çavuşoğlu'nun göreve gelir gelmez vizyon ve stratejik plan çalışmalarını başlattığını hatırlatarak, hazırlanan planın sekiz ana tema üzerine kurulduğunu söyledi.

Genel Sekreter Bülent Bozbaş, hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın, paydaşlarla birlikte çalışılarak kentin dününü, bugününü ve geleceğini bütüncül şekilde değerlendirdiğini vurgulayarak, 'Ekonomik olarak canlı, sağlıklı, sürdürülebilir, sosyal açıdan adil ve cazip bir Denizli için 2040 yılına uzanan kapsamlı bir ulaşım dönüşüm programı ortaya koyduk. Bu plan, 66 tedbir ve 425 projeden oluşan, performans göstergeleriyle izlenebilir bir yapıya sahip. Avrupa Birliği rehberlerine tam uyumlu bu çalışma, Denizli'nin geleceğini şekillendirecek' dedi. Genel Sekreter Bozbaş, projeye katkı sunan tüm kurumlara, uzmanlara ve akademisyenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin hem Denizli hem de Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu, akıllı ulaşım altyapısının artık şehrin trafik akışını, kavşak yoğunluklarını ve toplu taşıma verilerini gerçek zamanlı izleyebileceğini vurgulayarak, 'Artık birçok sorunu el yordamıyla değil, bilimsel verilerle çözeceğiz. Bu proje sayesinde şehirde dijital bir ulaşım ikizi oluşturuyoruz. Böylece hem trafik akışını hem altyapıyı hem de olası afet durumlarını tek merkezden yönetebileceğiz' dedi. Kazaların yoğun olduğu 50 kavşağın akıllı ve adaptif hale getirileceğini söyleyen Başkan Çavuşoğlu, toplu taşımadaki dönüşümün çevresel faydalarına da dikkat çekerek, 'Toplu ulaşımı güçlendirdiğimizde partikül madde ve azot dioksit seviyelerinde yüzde 40'a varan azalma sağlayacağız. Bisiklet yollarını 23 kilometreden 155 kilometreye çıkaracağız. 2040'a geldiğimizde toplu ulaşım kullanım oranını yüzde 31'den yüzde 56'ya yükseltmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.



'İnsan odaklı, güvenli ve yenilikçi ulaşım vizyonu için yola devam'



Başkan Çavuşoğlu, metrobüs ve tramvay alternatiflerinin de bilimsel fizibilite çalışmalarıyla değerlendirildiğini belirterek, şehrin kaynaklarının doğru kullanımının öncelikleri olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, 'Bu şehirde sokaklar artık sadece araçların değil, insanların olacak. Daha güvenli, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Denizli için çıktığımız bu yolculuğu kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan odaklı, yenilikçi ve adil bir ulaşım vizyonu için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' diye sözlerini tamamladı.



Toplu ulaşımda büyük dönüşüm



Proje; toplu taşıma hizmetlerini daha konforlu, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir akıllı ulaşım dönüşümünü içeriyor. Kent genelinde araç içi bilgilendirme ekranlarından akıllı duraklara, trafik yönetim merkezinden dijital veri toplama sistemlerine kadar bütüncül bir altyapı kurulmuş durumda. Proje kapsamında: 258 otobüse araç içi yolcu bilgilendirme sistemi entegre edildi. Mevcutta 10 olan akıllı durak sayısı 95'e yükseltildi. Denizli Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2040 Akıllı Ulaşım Eylem Planı tamamlandı. Artık vatandaşlar otobüslerin geliş saatlerini, seyahat sürelerini ve alternatif güzergâhlarını gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.



