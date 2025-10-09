Denizli Büyükşehir Belediyesi, kurum genelinde özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği konularında farkındalığı artırmak amacıyla personele yönelik '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)' hizmet içi eğitim programı düzenledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimi Avukat Cenk Levent Eroğlu verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından organize edilen eğitimde, kamu kurumlarında kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin temel ilkeler ile yasal yükümlülükler ele alındı.

Eğitimde, kişisel verilerin işlenme süreçleri, veri gizliliği, personel ve vatandaş verilerinin korunması, bilgi güvenliğinin önemi, olası ihlallerin hukuki sonuçları ve belediyelerin dikkat etmesi gereken uygulama esasları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitimde kurum çalışanlarının yasal sorumluluklar konusunda bilinçlenmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin güvenli şekilde korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.