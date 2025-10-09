İsviçreli bir ziyaretçi grubu, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü gezerek tarım projelerini inceledi. Ziyaretçiler, köyün sürdürülebilir turizmdeki başarısını ve Atatürk'ün vizyonundan ilham aldığını gördü. Yerel tohum ve üzüm tanıtımları yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İsviçre'den gelen ziyaretçi grubu Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü gezdi. Efes Selçuk'ta başlayan tarımsal kalkınma hamlesinin sembolü olan yurt içinde ve yurt dışında alınan birçok ödülün yanı sıra son olarak, dünya çapında sürdürülebilir turizmin en prestijli organizasyonlardan biri olan Green Destinations En İyi 100 Hikâye listesinde yer alan Efes Tarlası Yaşam Köyü yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Karaot Yerel Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar ziyaretçilere uygulama alanındaki yerel çeşitleri ve coğrafi işaretli Osmancık üzümü tanıttı. Misafirler, üzümün yanı sıra serada yetişen domates çeşitlerini de tattılar.

Toprak Okulu'nda gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi alan ziyaretçiler Tohum Merkezi'nde yerel tohum çeşitlerini inceledi. Ziyaretçiler ayrıca, kendi ülkelerindeki yerel tohum çalışmalarıyla ilgili deneyimlerini de paylaştı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü son derece etkileyici bulduklarını belirten ziyaretçiler, Efes Selçuk Belediyesi'ne tarım adına yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.