Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı. Yoğun bir katılımla açılışı gerçekleşen fuarda bu yıl 200 yayınevi yer alırken, Türkiye'nin önde gelen isimleri de Denizlililerle buluşacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Beltaş Genel Müdürü İbrahim Doğan, Kültür AŞ Genel Müdürü Ferhat Çelik, fuarın onur konuğu yazar Tuna Kiremitçi, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'Kültür unutulursa geleceğe bırakacak hiçbir şeyimiz kalmaz'



Açılış konuşmasında kitapseverlere hitap eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültürün toplumlar için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Çavuşoğlu, 'Kitabın güzelliğini paylaşmak üzere bu yolculuğa bizimle çıkan sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kültür unutulduğunda, gelecek nesillere bırakabileceğimiz hiçbir miras kalmaz. Bu nedenle tarihimize ve kültürümüze hep birlikte sahip çıkmalıyız. En zor zamanlarda bile umudunu kaybetmeyen insanların yaşadığı bu topraklarda, geleceğe umut bırakmak en büyük görevimizdir. Bugün kitap fuarımızın açılışıyla düşünen, sorgulayan, araştıran insanların şehri olma yolculuğunda önemli bir adım daha atıyoruz. 200'den fazla yayınevi ve yüzlerce yazarın katılımıyla bu güzel etkinliği çok daha ileriye taşıyacağız' diye konuştu.



35 bin öğrenci fuarla buluşacak



Başkan Çavuşoğlu, fuar süresince yaklaşık 35 bin öğrencinin okullarından alınarak fuara getirileceğini belirterek, çocukların kitapla tanışmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Ayrıca hafta sonları vatandaşların fuara daha rahat ulaşması için özel seferler düzenleneceğini açıkladı. Konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek tamamlayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bu güzel kitap fuarımıza eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz' dedi.

