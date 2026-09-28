Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 13 milyon TL yatırımla yapımına başlanan 200 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu, basınç sorunları ve su kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde, mevcut su deposunun yetersiz kapasitesi ve kot farkından kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeni içme suyu deposunun yapımına başlandı.

Toplam yatırım bedeli 13 milyon TL olan projeyle, İncilipınar Mahallesi'nin içme suyu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Yeni içme suyu deposu sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su arzı ve basınç sorunlarının azaltılması, suyun mahalle genelinde daha dengeli şekilde ulaştırılması hedefleniyor.



MODERN TESİSLE DENGELİ VE KESİNTİSİZ SU ARZI SAĞLANACAK



Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni içme suyu deposu, mahallenin üst kotlarına suyun daha etkin şekilde ulaştırılabilmesi amacıyla yüksek bir kota konumlandırılıyor.

Bu sayede suyun mahalle genelinde daha dengeli şekilde dağıtılması ve iletim sırasında yaşanan basınç sorunlarının azaltılması amaçlanıyor. Mevcut su deposunun yetersiz kalan kapasitesi de yeni 200 metreküplük içme suyu deposu ile desteklenecek.

Böylece mahallenin mevcut içme suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara yönelik su arzı da güçlendirilecek.