Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4 gün boyunca 108 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayıp rekor bir katılıma imza attı. 135 katılımcı firma ile 350 markayı buluşturan fuar, Balıkesir'in bereketini ve üretimdeki gücünü dünyaya tanıttı.

BALIKESİR (İGFA) - Geniş coğrafyası ve bereketli topraklarıyla üretimin lokomotif şehirlerinden olan Balıkesir'de düzenlenen 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört gün boyunca üreticileri, yetiştiricileri, markaları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

24-27 Eylül tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde gerçekleşen fuar kapsamında sektörün farklı alanlarını temsil eden ulusal ve uluslararası kurum, federasyon ve derneklerle iş birlikleri gerçekleştirildi.

Bunlar arasında Zootekni Federasyonu, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu, İFKÜD, Fransa OSON Derneği, World Anatolian Dogs, Alianz Canine Worldwide, AvKIF Kinoloji Federasyonu ile Bulgaristan Ile de France Derneği yer aldı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK FUARI 108 BİN 321 ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Bölgenin en büyük ve Türkiye'nin sayılı fuarları arasında yer alan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yıl üçüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dört günde 108 bin 321 kişiyi ağırlayan fuarda 135 katılımcı firma ve 350 marka yer aldı. 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı; sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası iş birlikleri, yabancı sektör temsilcileri ve satın alma ziyaretçileri, kapsamlı etkinlik programı ve sponsor destekleriyle Balıkesir'de tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri oldu.

Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün üreticilerini, markalarını, sektör profesyonellerini, yetiştirici örgütlerini ve ziyaretçileri Balıkesir'de bir araya getirdi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle birlikte fuarda hayvancılık, yetiştiricilik ve hayvan ırklarına yönelik yarışmalar, sektörel buluşmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Fransa ve Bulgaristan'dan gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra Sierra Leone'den satın alma amacıyla gelen ziyaretçiler de fuarda yer aldı. Böylece fuar, sektörün buluşma noktası olmasının yanında uluslararası ticari bağlantıların geliştirilmesine yönelik bir platform niteliği de kazandı.

108.321 ziyaretçi, 135 katılımcı ve 350 markayı buluşturan 3. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı; sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası iş birlikleri, yabancı sektör temsilcileri ve satın alma ziyaretçileri, kapsamlı etkinlik programı ve sponsor destekleriyle Balıkesir'de tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri oldu.