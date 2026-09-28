Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatla iç içe büyümesini ve müzik alanındaki yeteneklerini geliştirmesini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan çocuk korosu, ilk dersini gerçekleştirdi.

8-13 yaş grubunda 170 çocuğun başvurduğu seçmeler sonucunda koroya katılmaya hak kazanan 65 çocuk, haftada bir gün gerçekleştirilecek derslerde müzik ve sanatla buluşacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Korosu, ilk dersini Batıpark Çocuk Kulübü'nde gerçekleştirdi. 8-13 yaş arasındaki çocukların katılımıyla oluşturulan koro için gerçekleştirilen online başvuruların ardından seçmeler yapıldı.

170 çocuğun başvurduğu seçmeler sonucunda 65 öğrenci koroda yer almaya hak kazandı. Çocuklar haftada bir gün, cumartesi günleri gerçekleştirilecek derslerde birlikte şarkı söyleyecek ve müzik alanındaki yeteneklerini geliştirecek.

İLK DERS HEYECANI AİLELERLE YAŞANDI

Çocuk Korosu'nun ilk dersinde öğrencilerin ve velilerin heyecanına ortak olan Batıpark Çocuk Kulübü İdarecisi Mükremin Yalçın, çalışmanın çocuklara sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Yalçın, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülecek olan çocuk koromuzun ilk dersi bugün başladı.

8-13 yaş grubundaki 170 çocuğumuzun başvurduğu mülakatlar sonucunda 65 öğrencimiz bugün ilk derslerine girdiler. Yürütülecek dersler sürecinde çocuklar sanatla, müzikle ve birbirinden keyifli ezgilerle buluşacaklar' dedi.

Velilerin de çocukları kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Yalçın, 'Velilerimiz çok heyecanlılar, çok gururlular çocuklarını böyle bir çalışmanın içerisinde görecekleri için. Çocuklarımız tabii ki onlardan daha da heyecanlılar. Hepsi belirli bir mülakat sonucunda seçildi, yeteneğe de sahipler. Güzel bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyoruz' diye konuştu.