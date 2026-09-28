Nilüfer Kent Konseyi'nin 30. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Berkay Aydın, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda ortak akıl ve sivil toplum dayanışmasına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentin değerlerini, tarım alanlarını ve doğasını birlikte savunmaya devam edeceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi'nin 30. Olağan Genel Kurulu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Emre Karagöz ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik odaların temsilcileri katıldı. Divan Başkanlığı'na Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy'un, divan üyeliklerine ise Neslihan Binbaş ve Pınar Koşal'ın seçildiği genel kurulda, tek adayla gidilen seçim sonucunda mevcut başkan Mustafa Berkay Aydın bir dönem daha başkanlık görevine getirildi.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK'

Genel kurulda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi'nin Yerel Gündem 21 sürecinden bu yana Türkiye'ye örnek olan köklü bir geleneği temsil ettiğini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, kenti katılımcı bir anlayışla, güçlendirilmiş mahalle komiteleri, odalar, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yönetme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Konuşmasında kentin doğasına, tarım topraklarına ve yaşam alanlarına yönelik tehditlere de değinen Başkan Şadi Özdemir, çevre mücadelesinde sivil toplumun ortaya koyduğu refleksin büyük önem taşıdığını kaydetti. Başkan Şadi Özdemir, çöp tesisi tartışmalarından kontrolsüz sanayi baskısına kadar kente zarar verecek girişimlere karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

'YURTTAŞ KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Yeniden başkanlığa seçilen Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın da geçmiş dönem faaliyetlerini değerlendirerek yerel döneme dair hedeflerini paylaştı. Nilüfer'deki güçlü sivil toplum geleneğinin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini aktaran Aydın, yeni süreçte çevre ve kent hakkı mücadelelerinin yanı sıra dijital çağın getirdiği imkanlarla yurttaş katılımını daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Farklı meclisler ve çalışma gruplarıyla kentin tüm dinamiklerini bir araya getirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Aydın, dayanışmayı ve ortak akıl zeminini büyütmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından yapılan seçimle birlikte yeni dönemin Yürütme Kurulu da belirlendi. Asil yürütme kurulu üyeliklerine Esra Güler, Murat Yaşar, Armağan Ekrem Göyünç, Melahat Şanal, Gökhan Aydın, Sığnem Tınni Karakız, Ece Tuhan, Mevlüt Okan Aydın, İbrahim Malçok ve Zeki Güzelsoy seçildi. Yedek yürütme kurulunda ise Serdar Sarıtaş, Uğur Onur Çinko, Osman Doğmuş, Hasan Sert, Tarık Efe, İsmail Özdemir, Arca Atay, Tuğbanur Tekin, Figen Üremen ve Hülya Arslan yer aldı.