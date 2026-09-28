Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki mahalle, yayla ve bağlantı yollarında asfalt, beton ve kuru beton serim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından son 1 ay içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ortahisar ilçesinin Çukurçayır, 2 Nolu Beşirli, İnönü, Yalıncak ve Kamışlı mahallelerinde asfalt serim, Yalıncak Mahallesi'nde ise kuru beton serim çalışması yapıldı.

İLÇELERDE ULAŞIM GÜÇLENİYOR

Akçaabat ilçesinde Kayabaşı-Maçka Ocaklı-Lişer Yayla Yolu'nda kuru beton serim çalışması gerçekleştirilirken, Darıca, Söğütlü, Eskiköy, Demirci ve Akören mahallelerinde asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Araklı ilçesinde Yılantaş Yayla Yolu ve Yoncalı Mahallesi'nde kuru beton serim çalışmaları gerçekleştirilirken, Değirmencik, Sularbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde asfalt serim çalışması yapıldı.

Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi'nde asfalt, Sındıran Mahallesi'nde ise kuru beton serim çalışması yapıldı. Atasu Mahallesi'nde beton yol çalışmaları devam ederken, Üçgedik Mahallesi'nde de kuru beton serim çalışmalarına başlandı.

GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Çaykara ilçesinde Taşören, Kabataş, Yeşilalan ve Işıklı mahallelerinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilirken, Düzköy ilçesinde Mula-Honefter-Beypınarı Yolu ile Haçka Yaylası'nda kuru beton serim çalışmalarına başlandı.

Sürmene ilçesinin Çamlıca ve Ortaköy mahallelerinde, Of ilçesinin Cumhuriyet ve Gürpınar mahallelerinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

Yomra ilçesi Taşdelen Mahallesi'nde kuru beton serim çalışması yapılırken, Dernekpazarı Merkez Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

Arsin ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde ise beton yol imalatı yapıldı. Tonya ilçesinin Kaleönü ve Kozluca mahallelerinde kuru beton çalışmaları gerçekleştirilirken, Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Kuzuluk ve Gökçeköy mahallelerinde asfalt serim çalışmaları yapıldı. Beşikdüzü ilçesi Duygulu Mahallesi'nde beton yol çalışması, Vakfıkebir ilçesi Caferli Mahallesi'nde ise kuru beton serim çalışması gerçekleştirildi.

OKUL YOLLARI VE BAHÇELERİ DE YENİLENDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin daha güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim görmesi amacıyla okul çevrelerindeki yol ve zemin düzenlemelerine de devam ediyor.

Bu kapsamda Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu önünde kuru beton serim çalışması yapılırken, Trabzon Spor Lisesi içerisinde asfalt serimi gerçekleştirildi.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi Fen Lisesi yolu, Maçka ilçesi Cezine İlköğretim Okulu, Sürmene ilçesi Çamlıca Mahallesi Liseler Yolu, Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi Kıyıcık İlkokulu ve Şalpazarı ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu çevresinde de asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi.

ULAŞIM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım imkanlarına kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı il genelinde sürdürüyoruz.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız ekipleri, merkez ve ilçelerimizde mahalle, yayla ve bağlantı yollarında ihtiyaç ve önceliklere göre asfalt, beton ve kuru beton çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde ulaşım standardını yükseltmek, yollarımızın dayanıklılığını artırmak ve vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim görmeleri için okul yolları ve çevrelerinde de düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Eğitim kurumlarımızın ulaşım imkanlarını iyileştirerek öğrencilerimizin okullarına daha rahat ulaşmalarına katkı sunuyoruz. Trabzon'un merkezinden en uzak mahallesine kadar ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, şehrimizin ulaşım altyapısını daha güçlü ve modern hale getirerek hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaktır' denildi.