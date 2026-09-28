Sivas'ın yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, modern yapısı ve yolcu odaklı hizmet anlayışıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni gar, hızlı tren yolcularına daha konforlu ve modern bir seyahat deneyimi sunacak.

SİVAS (İGFA) - Sivas YHT Garı'nın açılış törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bölge milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ve demiryolu çalışanları katıldı.

TCDD Taşımacılık, yeni garla birlikte Sivas'taki hızlı tren yolculuklarının daha modern ve konforlu bir başlangıçla buluşacağını belirtti.