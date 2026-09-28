Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yol güvenliğini artıran bir çalışma gerçekleştirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Mehmet Akif Camii'ne ulaşımın sağlandığı yol güzergâhında, yol güvenliğinin artırılması ve özellikle yol kenarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla taş duvar imalatı yapıldı.

Çalışma kapsamında 110 metre uzunluğunda ve ortalama 2 metre yüksekliğinde taş duvar inşa edildi. Yapılan imalatla yol güzergâhının güvenliği güçlendirilirken, ulaşımın daha düzenli ve güvenli şekilde sürdürülmesine katkı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamda kullandığı yol güzergâhlarında ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.