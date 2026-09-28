Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla gökyüzünü kırmızı-beyaza boyayacak. Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen gösteri öncesinde 29 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştirilecek.

MALATYA (İGFA) - Malatya, gökyüzünde Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin gurur kaynaklarından Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla Malatya semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Gösteri uçuşu öncesinde ekiplerin hazırlıkları kapsamında 29 Eylül Salı günü saat 11.30'da çevre tanıma uçuşu, 30 Eylül Çarşamba günü ise saat 17.50'de prova uçuşu gerçekleştirilecek.

Malatyalıların gökyüzündeki görsel şölenine tanıklık edeceği Türk Yıldızları gösteri uçuşu ise 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Tulga Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları'nın gökyüzünde oluşturacağı ay-yıldızlı görüntüler, Malatya semalarını kırmızı-beyaza boyarken, gösteri uçuşu kentte büyük bir coşku ve heyecan oluşturacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan bu görkemli uçuş gösterisine tüm Malatya vatandaşları izlemeye davet etti.