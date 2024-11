Denizcilik sektörüne destek olmak için bugüne kadar 14,6 milyar liralık ÖTV'siz yakıt desteği sağlanırken, yeşil dönüşüm için de 7 milyon dolar teşvik verildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’na katıldı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, denizciliğin kendine özgü bir meslek olduğunu belirterek, "Denizcilerin birlikteliği her şeyden önce bir kader birliğidir. Her ne kadar çok emek harcanarak kazanılan rızıkları anlatmak için ekmeğini taştan çıkarmak gibi bir tabir kullanılsa da ekmeğini denizden çıkartmanın ne demek olduğunu burada bulunan herkes iyi bilir. Son 22 yıldır bir denizcinin oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın kaptanlığında denizcilik faaliyetlerinden sorumlu bakanlık olarak attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz" ” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana planlı şekilde denizciliği daha da geliştirecek hamleler yaptıklarını söyledi.

Mukaddime yazarı İbni Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözlerini anımsatan Bakan Uraloğlu, "“Kadim Anadolu ile birlikte bu toprakları çevreleyen denizlerimiz de bizim kaderimizdir, denizci ülke olmak da bizim kaderimizdir. Bugün, Türkiye gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini inşa etmektedir" dedi.

“TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET HACMİNİN YÜZDE 87,5’İ DENİZYOLU İLE TAŞINDI”

Dünya deniz ticaretinin 2023 yılında 12,3 milyar ton seviyesine ulaşarak önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 büyüdüğü bilgisini paylaşan Uraloğlu, "“Küresel mal ticaretinin tonaj bazında yüzde 85’lik bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Türkiye’'nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin de yüzde 87,5’i denizyolu ile taşınmıştır. Denizyolu taşımacılığı, modern dünyaya gerekli ölçekte mal ithalatı ve ihracatı açısından hayati öneme sahiptir. Bu bilinçle deniz ticaret filomuzu büyütmek ve limanlarımızın kapasitesini geliştirmek için attığımız adımlarla bugün, daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri denetim ve uygulamalarla Paris Mou’da 2008 yılında beyaz listeye geçtiklerini hatırlatan Uraloğlu, "“O günden bu yana beyaz listedeyiz. Burada yeri gelmişken Eylül ayı sonunda Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilen üye devlet denetimini başarıyla tamamladığımızı da duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla hem Ankara’da hem de sahada gerçekleştirilen denetimlerde, denizcilik ile ilgili faaliyetlerimizin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit ettik. Denizcilikte öncü olarak bildiğimiz birçok ülkeden daha başarılı olarak sonuçlanan denetim, Bakanlığımızın, tüm paydaşlarımızın ve denizcilik camiamızın özverili çalışmalarının bir sonucudur." dedi.

Bakan Uraloğlu, dünyada ilk 10'’da yer alma hedeflerinde son bir basamak kaldığını söyledi.

Türk bayrağının dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, "“2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100’den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10’da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. Yine, 152 olan liman tesisi sayımız, 217’ye ulaşmış, bunun 194’ü faal olarak deniz taşımacılığına hizmet etmektedir" dedi.

Öte yandan kruvaziyer turizminde de yükselişin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, “2024'ün ilk 10 ayında limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak bin 112’ye çıktı ve ülkemizde 1,8 milyona yakın turisti ağırladıklarını Ro-Ro taşımacılığında da büyük başarılar elde ettiklerini sözlerine ekledi.