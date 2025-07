İzmir'in Narlıdere Belediyespor’un yıldızı Deniz Can Ertan, Konya’da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu - SOBE Spor Oyunları’nda, 100 metre kurbağalama kategorisinde, Türkiye 3’üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyespor’un yıldızı Deniz Can Ertan, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’nun Konya’da düzenlediği, SOBE Spor Oyunları – Otizm Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda 3’üncü olarak büyük bir başarı elde etti. 10-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvada, 100 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan Deniz Can Ertan, azmi ve başarısı ile herkese örnek oldu. Deniz Can Ertan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun geçtiğimiz Nisan ayında Aliağa’da düzenlediği İzmir Yüzme Şampiyonası’nda da 200 metre, 100 metre ve 50 metre kurbağalama ile 400 metre serbestte altın madalyayı kazanmıştı.

BAŞKAN ERMAN UZUN’DAN TEBRİK

Deniz Can Ertan’ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Narlıdere Belediyespor’umuzun yıldızı, havuzun özel ismi Deniz Can kardeşimiz, bizlere bir kez daha tarifsiz bir gurur yaşattı. Azminin, emeğinin ve inancının karşılığını alan Deniz Can, başarılarıyla hepimize umut ve ilham olmaya devam ediyor. Hem Deniz Can’ı hem de kıymetli ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yüzme Eğitim Sorumlumuz Deniz Değerli hocamıza ve tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Narlıdere Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.