Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere sahilinde kullanım ömrünü tamamlamış eski aydınlatma direklerini yeni ledli dekoratif aydınlatmalarla değiştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’ün Değirmendere sahilindeki kullanım ömrünü tamamlamış eski aydınlatma direkleri yeni ledli dekoratif aydınlatma direkleriyle değiştirildi.
Daha az enerji sarf eden tasarruflu led armatürlü alüminyum dekoratif aydınlatma direkleriyle İzmit Körfezinin incisi Değirmendere sahili estetik bir görünüme kavuştu.
Kaynak: igf