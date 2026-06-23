Kocaeli sahilleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından modernleştirilirken; Değirmendere'deki çalışmalarda sona gelindi. Başkan Tahir Büyükakın incelemeler yaptığı Değirmendere sahilinin kente değer katacağını belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahilleri modern bir görünüme kavuşturma çalışmalarına devam ediyor. Gölcük Değirmendere sahili de elden geçirilerek, vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje kapsamında sahile 8 metrelik 316 kazık çakılırken, olumsuz hava koşullarına karşın dalgakıran ve 4 metre genişliğinde de yol yapılıyor. Ekiplerin, önümüzdeki hafta saha beton imalatlarına başlaması planlanıyor.

'SAHİLLERİMİZE DEĞER KATIYORUZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ile birlikte, büyük kısmı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Değirmendere sahilindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, ortak yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ettiklerini söyleyerek, 'Kocaeli'mizin sahillerine değer katmaya devam ediyoruz' dedi.

Başkan Büyükakın inceleme gezisi sırasında sahilde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Hayata geçirdikleri her projede daha modern bir Kocaeli inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Büyükakın, 'Değirmendere'deki çalışmalarımız bittiğinde sahilimiz yeni yüzü ile hemşehrilerimizi ağırlayacak. Bu çalışma esnafımız için de çok faydalı olacak' ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın vatandaşla da buluştu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.