Kocaeli Büyükşehir Belediyesince geçen yıl yapılan Değirmendere Aquapark, bayramın ikinci günü yeni sezon için açılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yapımı tamamlanan ve Antikkapı A.Ş. bünyesinde işletimi sağlanan Değirmendere Aquapark, bayramın ikinci günü yeni sezon için açılıyor.

YENİ SEZON BAŞLIYOR

Değirmendere - Halıdere sahil alanında bulunan çift kaydıraklı Aquapark, yeni sezon öncesi hizmete başlıyor. Serinleten atmosferiyle yaz aylarında çocuklar için yine eğlencenin tam merkezi olacak. Aquapark’ta, sprey action su oyun parkı, çift kaydıraklı havuz, aperatif yiyecek, sıcak- soğuk içecekleri ile hizmet veren Antik Kafe ve şezlong hizmeti bulunuyor.

GÜNDE 3 SEANS OLARAK HİZMET VERECEK

Değirmendere Aquapark 10:00 -18:00 saatleri arasında haftanın 6 günü açık olacak. Pazartesi günleri genel bakım ve temizlik sebebiyle kapalı kalacaktır. Alana biletli, turnike sistemi ile giriş yapılacak. Biletlerin satışı girişte yapılarak günde 3 seans olarak hizmet verecektir. Aquaparkı kullanmak isteyenler hangi seansa girmek isterse o seans için girişte bilet alabilecek. 1. Seans (10:00 – 12:00); 2. Seans (13:00 – 15:00); 3. Seans (16:00 – 18:00) saatleri arasında olacak. Her seans maksimum 100 kişi ile sınırlı kalacaktır.

SADECE ÇOCUKLARA ÖZEL

Sadece çocukların kullanımı için uygun olan Aquaparkı, 4-18 yaş arası çocuklar kullanabilecekler. Çocukların güvenliği için 4 yaş altı çocuklar Aquapark’a kabul edilmeyecektir. 4-8 yaş arası çocuklar alana alınırken ebeveynleri tarafından muvafakatname doldurmak zorundadır. Daha küçük çocukların severek tercih ettiği Sprey action su parkı 4-8 yaş arası çocukların kullanımına uygundur.

HAVUZDA CANKURTARAN GÖREV YAPACAK

Havuz derinliği baz alınarak koyulan kuralda, boyu 1.20 cm’den kısa olan çocuklar, güvenlikleri sebebiyle Aquapark kaydıraklarını kullanamayacak. Çocuklar ve ebeveynler cankurtaranların uyarı ve talimatlarını dinleyerek alanda diledikleri gibi eğlenebilecekler.