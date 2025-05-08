Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı Giriş Sınavı için geri sayım başladı.İSTANBUL (İGFA) - 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 42 ilinde düzenlenecek sınava ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra 5. sınıftan başlayarak tam burslu, kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Sınava son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2025.