Efes Selçuk Belediyesi, LGS’yehazırlanan öğrencilere destek olmak için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi Sosyal Etkinlik Merkezi ile Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde Süreç Değerlendirme Sınavları düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav deneyimi kazanmaları için düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavı öğrencilerden yoğun talep gördü. Sessiz ve sakin bir ortamda öğrencilere kendilerini deneme imkânı sunan sınava toplamda 153 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak için düzenlenen LGS sınav denemeleri her ay ücretsiz olarak Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi, Sosyal Etkinlik Merkezi ile Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşiyor.

“GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Öğrencilerin sınava hazırlanma süreçlerine destek olmak istediklerini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “LGS’yeçok az bir süre kaldı. Zaman azaldıkça öğrencilerimizin kaygısı ve heyecanı da artıyor. Sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilerimizin de heyecanını yenmeleri ve sınav deneyimi kazanmaları sık sık sınavlara gidip kendilerini ölçmeleri ve değerlendirmeleriyle mümkün. Öğrencilerimizin geleceklerine yön verecekleri bu yolda biz de onlarla birlikte yürümek istiyoruz. Gençlerimiz unutmasın ki biz her zaman onlara destek olmak için çalışacağız” dedi.