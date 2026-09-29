Bursa'da Yıldırım Belediyesi, spora yönelik yatırımları ve geliştirdiği projelerle geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA)- Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün genç dartçıları, Erzincan'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak Sıralama Turları müsabakalarına damga vurdu. Yıldırım Belediyespor Kulübü, turnuvayı 4 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Yıldırım Belediyesporlu Ekim Karaca, Yıldız Kızlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olarak üstün performansını altın madalya ile taçlandırdı. Şenol Gül de Yıldız Erkekler Kategorisi'nde altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Yağız Aydın Türkiye ikinciliğini, Umut Demircan ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Yıldırım Belediyespor Kulübü, bu sonuçların ardından Yıldızlar Kategorisi'nde takım halinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

GURUR DUYUYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı başarıyla temsil eden genç sporcuları kutladı. Başkan Yılmaz, 'Spor kenti Yıldırım hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldırım Belediyesporlu gençlerimizin kentimizi başarıyla temsil etmesi bizleri gururlandırıyor. Kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan genç sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Yıldırım'ı sporun ve şampiyonların kenti haline getirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz' dedi.