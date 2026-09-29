ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 2026-2027 yılı sonbahar dönemi spor okulları kapsamında çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlediği 23 farklı branştaki kurslar için kayıtlar devam ediyor. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modeli doğrultusunda hayata geçirilen spor okulları, her yaştan kent sakininin sporla buluşmasını amaçlayan belediyenin en kapsamlı organizasyonları arasında yer alıyor.

23 FARKLI BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

Sonbahar dönemi programında futbol, voleybol ve basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra tenis, badminton, squash ve masa tenisi gibi raket sporları da yer alıyor. Çocuk ve yetişkinlere yönelik programda boks, kick boks, judo, karate ve minder güreşi gibi savunma sporlarında da eğitim verilecek.

Su sporları kapsamında yüzme ve su cimnastiği derslerinin düzenleneceği programda, pilates, zumba, aerobik, step, fitness ve cimnastik branşları da bulunuyor. Satranç ve oryantiring de sonbahar dönemi spor okullarında yer alan branşlar arasında.

EĞİTİMLER 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Spor okullarında sonbahar dönemi eğitimleri 1 Ekim'de başlayacak ve 22 Ocak'ta sona erecek. Kayıt yaptırmak isteyenler, spor.muratpasa-bld-gov.tr adresi üzerinden branşları ve ders programlarını inceleyerek online başvuruda bulunabilecek.