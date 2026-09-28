İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da, Filistin Milli Futbol Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un 30 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya geleceği dostluk ve kardeşlik maçı öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut düzenlenen basın toplantısında tüm Konyalıları Filistin'e destek olmak için Konya Büyükşehir Stadyumu'na davet etti.

KONYA (İGFA) - Filistin Milli Futbol Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un 30 Eylül Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da oynayacağı dostluk maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda ilk olarak konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 30 Eylül'de oynanacak maçtan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, bu anlamlı organizasyon için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

'BİRBİRİMİZE SARILARAK AYRILACAĞIMIZ BİR FUTBOL AKŞAMI OLACAK'

Çarşamba akşamı futbolun birleştirici yüzüne hep beraber bir kere daha tanık olacaklarına değinen Palut, 'Filistin Milli Futbol Takımı'ndaki oyuncular, antrenörler, meslektaşlarımız gerçekten psikolojik olarak inanılmaz zor koşullarda mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar ve biz de bu noktada onları hayranlıkla izliyoruz ve onlara başarılar diliyoruz. Maçta kol kola, omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza, birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak. Taraftarlarımız için zaten hiçbir şey söylememe gerek yok. Eminim bu organizasyona azami bir şekilde desteklerini gösterecekler. En az bizim kadar, hatta bizden de daha fazla Filistin Milli Futbol Takımı'nı da destekleyecekler ve bağırlarına basacaklar. Bundan hiçbir şüphem yok' ifadelerini kullandı.

'ACILARINI TA İÇİMİZDE, EN DERİNLERDE HİSSEDİYORUZ'

Filistin'deki İsrail zulmüne dikkat çeken Palut, 'Yıllardır bu zulmü izliyoruz. Acılarını ta içimizde, en derinlerde hissediyoruz. İnşallah insanlık vicdanı en çabuk şekilde devreye girer ve bu kötü tablo sona erer. Filistinli çocuklar okullarına giderler, caddelerde oynarlar, gülerler. Hem bugünleri çok kısa zamanda görmek istiyoruz, umut ediyoruz hem de bunun için dua ediyoruz. Sözlerimi İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörünün, meslektaşımın açıklamalarından bir alıntı yaparak tamamlamak istiyorum: 'Biz Çarşamba akşamı Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız; Filistin Milli Takımı'yla beraber burada bir maç yapacağız' teşekkürler' açıklamalarını yaptı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker de 30 Eylül akşamı Konya'da, futbolun çok ötesinde anlam taşıyan özel bir buluşmaya ev sahipliği yapılacağını belirterek, 'Konyaspor'umuz ile Filistin Millî Takımı kardeşlik ve dayanışma için aynı sahada buluşacak. Öncelikle bu anlamlı organizasyona öncülük eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, Konya Büyükşehir Belediyemize, katkı sunan tüm kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşma için şehrimize gelen Filistin Millî Takımı'na gönülden teşekkür ediyor, kendilerine Konya'mıza ve Konyaspor'umuza hoş geldiniz diliyorum' ifadelerini kullandı.

'BU KARŞILAŞMAYA YALNIZCA BİR FUTBOL MAÇI OLARAK BAKMIYORUZ'

Filistin'de yaşanan insani acılara dikkat çeken Atiker, 'Filistin'de yaşanan büyük insani acıları hepimiz derinden takip ediyoruz. Bu süreçte Filistin halkının haklı mücadelesini her platformda güçlü bir şekilde savunan, Filistinli kardeşlerimizin yanında duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Konyaspor camiamız adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Biz Konyaspor olarak Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında sessiz kalmamayı ve onların yanında durmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle 30 Eylül'de oynanacak karşılaşmaya yalnız bir futbol maçı olarak bakmıyoruz' dedi.

'30 EYLÜL'DE TRİBÜNLERİ HEP BİRLİKTE DOLDURALIM'

30 Eylül akşamında Konya'nın güçlü bir dayanışma mesajı vereceğini ifade eden Atiker, 'O akşam Konya olarak Filistin'le dayanışma gücünü hep birlikte göstereceğiz. Tribünlerimizden yükselen her ses, her alkış, her destek Filistinli kardeşlerimize ulaşan güçlü bir kardeşlik mesajı olacak. Hep birlikte 'Yalnız değilsiniz, Konya yanınızda, Konyaspor camiası yanınızda' diyeceğiz. Konyaspor bu şehrin ortak değeridir. Biz de o akşam yalnızca armamızı değil; Konya'nın vicdanını, kardeşliğini ve misafirperverliğini temsil edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize buradan bir kez daha sesleniyorum: Konya sizin şehriniz, evimiz evinizdir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Konyaspor camiasına çağrıda bulunmak istiyorum: 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda buluşalım. Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim ve stadyumumuzdan Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim: Aynı tarafız, aynı taraftayız' diye konuştu.

'GAZZELİLERDEN VE FİLİSTİN DAVASINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Karşılaşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Altay, 'Bizim buradan ifade ettiğimiz şey; Gazzelilerden ve Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz, elimizdeki bütün imkanları onların sesinin daha gür duyulması için kullanacağımızı buradan ifade etmiş olacağız. İnşallah hep birlikte güzel, kardeşçe bir müsabakayı da birlikte seyrederiz. Çarşamba günü sabah 09.00'dan itibaren özellikle gençlerimizi Selçuklu Kongre Merkezimizdeki Gençlik Forumu'na ve akşam saat 20.00'de Konyaspor ve Filistin Milli Takımı arasındaki maça tekrar davet ediyorum' dedi.