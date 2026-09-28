A Milli Takım, Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan mücadelede Ay-Yıldızlıların tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

BURSA (İGFA) - A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin tek golü 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. İtalya'nın gollerini ise 9. dakikada Bastoni, 23. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Pio Esposito kaydetti.

MAÇI PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN İZLEDİLER

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenilmişti. İtalya ise ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

SIRADAKİ RAKİPLER BELÇİKA VE İTALYA

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile, dördüncü maçında ise 5 Ekim Pazartesi günü yine deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

İTALYA KARŞISINDA YİNE GALİBİYET GELMEDİ

Ay-Yıldızlı ekip, İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkarken rakibi karşısında yine istediğini alamadı. Türkiye, İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı; bu karşılaşmalarda rakip filelere 11 gol gönderirken kalesinde 33 gol gördü.

TFF'nin verilerine göre Türkiye, tarihindeki 656. resmi ve özel maçına İtalya karşısında çıktı. 103 yıllık geçmişinde toplam 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi alan A Millî Takım, bu maçlarda 907 gol atıp 937 gol yedi.