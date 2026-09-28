Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet takımının genç sporcuları, Manisa'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası müsabakalarında pedal çevirdi. Farklı kategorilerde yarışan Büyükşehirli pedallar, şampiyonadan 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Bisiklet sporcuları, Manisa'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Sakarya'yı temsil etti.

26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden Büyükşehir sporcuları, yarışları madalyalarla tamamladı.

Şampiyonada U17 Erkekler kategorisinde mücadele veren Ömer Baha Şahin, XCC (Short Track) yarışında birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. U15 Erkekler kategorisinde yarışan Yusuf Akın birinci, Ömer Asaf Sağlam ise ikinci sırada yer aldı.

U13 Erkekler kategorisinde Edip Kerem Başer yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. U11 Erkekler kategorisinde mücadele eden Yavuz Selim Kaba ise XCC (Short Track) ve XCO (Cross Country) yarışlarını üçüncü sırada tamamladı ve genel klasmanda ikinci oldu.