Consolini Volley 1907, 5. Trofeo McDonald's Kadın Voleybol Turnuvası'nda kupaya uzandı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin yüzde 30 hissesini satın alarak 'Consolini Volley 1907' adını verdiği İtalya Serie A ekibi, 26-27 Eylül tarihlerinde Imola'da düzenlenen 5. Trofeo McDonald's Kadın Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İtalya'nın Imola kentindeki Pala Ruggi'de 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 5. Trofeo McDonald's Kadın Voleybol Turnuvası, Consolini Volley 1907'nin şampiyonluğuyla tamamlandı.

Serie A takımlarının mücadele ettiği turnuvada başarılı bir performans sergileyen Consolini Volley 1907, finalde Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia'yı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın yarı finalinde Il Bisonte Firenze ile karşılaşan Consolini Volley 1907, rakibini mağlup ederek finale yükseldi. 27 Eylül'de oynanan final karşılaşmasında Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia karşısında 2-1 geriye düşen Consolini Volley 1907, mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmayı tie-break setine taşıdı. Final setinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

TÜRK VOLEYBOLU İÇİN AVRUPA'DA STRATEJİK ADIM

1907 Fenerbahçe Derneği, kısa süre önce İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini satın alarak kulübün adını Consolini Volley 1907 olarak değiştirmişti. Proje kapsamında kulübün ilave yüzde 40'lık hissesinin satın alınmasına yönelik opsiyon da bulunuyor.

Yatırım, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için Avrupa'da stratejik bir 'besleyici kulüp' yapısı oluşturulmasını hedeflerken, genç voleybolcuların uluslararası deneyim kazanmasına da imkan sağlamayı amaçlıyor. Consolini Volley 1907'nin elde ettiği bu şampiyonluk, projenin sportif açıdan da güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor.