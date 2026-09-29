Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 24-25 Ekim 2026'da 10. kez düzenlenecek. 91K, 67K ve 41K olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleştirilecek organizasyonda bisikletçiler, Çeşme Yarımadası'nın eşsiz manzaraları eşliğinde mücadele edecek.

Mesut IŞIK / İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin önemli gran fondo organizasyonları arasında yer alan Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 10'uncu yılında bisiklet tutkunlarını yeniden Çeşme'de buluşturacak.

'Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın' mottosuyla farkındalık oluşturulan Veloturk Gran Fondo Çeşme, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olacak. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan kazandıran Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da yerli ve yabancı birçok sporcu pedal basacak.

Veloturk Gran Fondo Çeşme, yalnızca sportif rekabeti değil, Çeşme'nin turizm değerlerinin bisiklet sporu üzerinden tanıtılmasını da hedefliyor. Çeşme merkezden başlayan parkurlar; yarımadanın doğal güzellikleri, kıyı şeridi ve denizle buluşan yolları boyunca sporculara farklı bir sürüş deneyimi sunacak.

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek. Toyota Hybrid ve Sports International sponsorluğundaki organizasyon Shimano ile PT Academy hizmet ve ürün sponsorluğunda düzenlenecek.

ÜÇ FARKLI PARKUR, ÜÇ AYRI MÜCADELE

25 Ekim Pazar günü yapılacak yarışlarda ilk start saat 08.00'de 91K'lık Salcano parkurunda verilecek. 1.025 metrenin üzerinde toplam tırmanış içeren parkur, Çeşme merkezde sona erecek.

Saat 08.30'da başlayacak 67K'lık Toyota Hybrid parkurunda ise sporcular 787 metrenin üzerinde tırmanış gerçekleştirecek. 41K'lık Çeşme parkuru da aynı saatte start alacak ve 382 metrenin üzerinde tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinde tamamlanacak.

Organizasyonun ödül töreni saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.