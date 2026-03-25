ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında kamuoyunda dolaşıma sokulan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UTTS kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Sistemin, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla geliştirildiği belirtilerek, teknolojinin Türk mühendisleri tarafından üretildiği ifade edildi. Sistemde kullanılan çiplerin üretimi, programlanması ve ithalat süreçlerinde İsrail menşeli herhangi bir firmanın yer almadığı kaydedilen açıklamada, yazılım, donanım ve saha çalışmalarının yüzde 100 Türk sermayeli yerli bir firma tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Fiyat iddialarına da yanıt verilen açıklamada, UTTS kapsamında kullanılan taşıt tanıma birimi (TTB) satış fiyatının 1.470 TL + montaj ve KDV olduğu, piyasada benzer ürünlerin ise yaklaşık 2.300 TL seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Güvenlik iddialarının da teknik gerçeklikle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu çiplerin pasif devreler olduğu, herhangi bir elektrik bağlantısı, pil ya da aktif elektronik bileşen içermediği ifade edildi.

UTTS'nin kamuya ek maliyet getirmediğine dikkat çekilen açıklamada, sistemin vergi süreçlerinin etkinliğini artırdığı ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağladığı belirtildi.