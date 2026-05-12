Türk Dil Bayramı kapsamında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkçenin kültürel miras, kimlik ve dijital gelecekteki rolüne dikkat çekti. Ersoy, dilin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen programda Türkçenin tarihsel kökleri ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda milletin hafızası ve kültürün taşıyıcısı olduğunu belirterek, dilin medeniyetin en güçlü unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Türk Dil Bayramı vesilesiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuzda düzenlenen programda Türkçemizin köklü mirasını, kültür hayatımızdaki yerini ve dijital çağdaki geleceğini değerlendirdik.



749 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in ortaya koyduğu irade, bugün hâlâ: pic.twitter.com/p0MjGCEXH8 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 12, 2026

Konuşmasında 749 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in 'Türkçenin resmi dil ilan edilmesi' yönündeki tarihi iradesine atıfta bulunan Bakan Ersoy, bu yaklaşımın bugün de Türkçeye sahip çıkma sorumluluğuna ışık tuttuğunu söyledi. Özellikle çocuklar ve gençler açısından dil bilincinin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, popüler kültürün dil üzerindeki olumsuz etkilerine karşı Türkçenin korunması gerektiğini vurguladı.

Türkçenin güçlendirilmesi ve dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların süreceğini belirten Ersoy, dilin geleceğe taşınmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.