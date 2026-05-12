Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçinin emeğini koruyacak fiyat politikasının hayati önem taşıdığını belirterek, 2026 yılı için arpa ve buğday alım fiyatı beklentilerini açıkladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanacak 2026 yılı alım fiyatlarının çiftçi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toprağa emek veren, alın teriyle üretimi ayakta tutan çiftçinin hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Kılıç, üreticinin yeniden umutla ekim yapabilmesi için adil ve teşvik edici bir fiyat politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

'ÇİFTÇİ KAZANIRSA ÜRETİM ARTAR'

Malazgirt Ziraat Odası olarak beklentilerinin çiftçinin emeğini koruyan, üretimi teşvik eden ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlayan bir fiyat politikası olduğunu dile getiren Kılıç, 2026 yılı için TMO'dan arpa alım fiyatının 18 TL, buğday alım fiyatının ise 20 TL seviyesinde açıklanmasını beklediklerini kaydetti. Kılıç, desteklerin de üreticiyi rahatlatacak düzeyde olması gerektiğini belirterek, tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçinin maliyet yükünün hafifletilmesinin önemine dikkat çekti.

Kılıç, üreticinin güçlenmesinin yalnızca çiftçiler için değil, ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından da kritik olduğunu ifade ederek, 'Çiftçi kazanırsa üretim artar, üretim artarsa ülkemiz kazanır' mesajı verdi. Açıklamada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için üreticinin alın terinin karşılığını alacağı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.