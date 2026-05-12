DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Bursa ve çevresindeki barajlarda kontrollü su salınımı yapıldığını duyurdu. Vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Bursa ve çevre illerde etkili olan yoğun yağışlar ile kar erimeleri nedeniyle barajlara yüksek debili su girişleri yaşandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, su akışının güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla birçok barajda kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kontrollü su salınımı yapılan barajlar arasında Bursa Doğancı, Nilüfer, Çınarcık, Gölbaşı ve Boğazköy barajları ile Yalova Gökçe ve Kocaeli Yuvacık barajları yer alıyor.

DSİ, özellikle barajlar ve akarsu yataklarında su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların resmî uyarıları dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, dere yataklarından uzak durulması ve taşkın riskine karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları ve tarım arazilerinde de ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, kontrollü salınım sürecinin su güvenliği ve taşkın riskinin azaltılması amacıyla sürdürüldüğünü belirterek kamuoyunu duyarlılığa davet etti.