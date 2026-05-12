Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptığı görüşmede genç istihdamı ve çalışma hayatındaki güncel konuları değerlendirdiklerini belirtti. Burkay, 'Genç İstihdam Hamlesi: GÜÇ' projesinin Türkiye'nin büyüme vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı BTSO'da ağırladıklarını belirterek çalışma hayatına ilişkin güncel başlıkların ele alındığını açıkladı. Görüşmede, iş dünyasının talep ve beklentilerinin de Bakan Yardımcısı Aydın'a iletildiği ifade edildi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, gençlerin eğitimden istihdama geçiş sürecinin Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından kritik önemde olduğunu vurgulayarak, genç nüfusun üretim süreçlerine daha güçlü şekilde dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Genç İstihdam Hamlesi: GÜÇ' projesine de değinen Burkay, söz konusu vizyonun gençlerin bilgi ve yetkinliklerini ekonomiye kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

BTSO olarak gençlerin nitelikli istihdama erişimini artırmaya yönelik projeleri sürdüreceklerini ifade eden Burkay, iş dünyası ile gençler arasında daha güçlü bağlar kurulmasının önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burkay, Ahmet Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür etti.