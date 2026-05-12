İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde kayyım yönetimindeki belediyede yeni bir atama gerçekleştirildi.

Daha önce Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Ayhan Terzi, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildikten hemen sonra Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin bugün Şişli Belediyesi binasına gelerek görevine başladığı öğrenildi.

Daha önce belediyede kayyım olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in ise kaymakamlık görevini sürdüreceği bildirildi.

Şişli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır' denildi.

