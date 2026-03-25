BMC tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4'ün teslimat süreci başladı.

ANKARA (İGFA) - BMC, Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında geliştirdiği TULGA 4x4 modelinde teslimatlara başlandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, TULGA 4x4'ün muayene faaliyetleri ile taktik kabiliyet testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı olarak öne çıkan TULGA 4x4, güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi.

Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4'ün muayene faaliyetleri ve taktik kabiliyet testleri başarıyla tamamlandı. March 25, 2026

Yüksek balistik koruma seviyesi ve zorlu arazi koşullarında görev yapabilme kabiliyetiyle dikkat çeken araç yeni nesil zırhlı araçların envantere girmesiyle birlikte, güvenlik birimlerinin operasyonel kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.