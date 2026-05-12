Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Bilimfest Eskişehir, TÜBİTAK'tan aldığı onayla Bilim Festivali kategorisine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Dev organizasyon 15-17 Ekim 2026'da Sazova Parkı'nda kapılarını açacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir, bilim ve teknoloji kültürünü topluma yayma vizyonunda dev bir adım daha attı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı Tematik Merkezler Şube Müdürlüğü ekibi tarafından hazırlanan TÜBİTAK-4007, 11. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında en üst lig olan Bilim Festivali statüsünü kazanarak, şehrin eğitimdeki öncü rolünü taçlandırdı.

Geçtiğimiz yıl 35 bini aşkın katılımcıyla rekor kıran bilim yolculuğu, bu sene TÜBİTAK'ın desteğiyle çok daha güçlü bir marka haline geliyor.

Eskişehir Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi öncülüğünde hazırlanan organizasyonun yürütme ekibinin yüzde 57,1'i alanında uzman akademisyenlerden oluşuyor. Bilimsel niteliği en üst düzeyde olan festival, bilginin en saf halini doğrudan halkla buluşturmayı hedefliyor.

Bu tarihi başarı, sadece bir proje kazanımı olmanın ötesinde Eskişehir'in birleştirici gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Dev organizasyon Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD gibi kamu kurumlarını bir araya getirdi. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin yanı sıra Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB), Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO), ATAP, ETTOM ve ESTÜ-TTO gibi sanayi ve teknoloji devleri de bu ekosisteme dâhil oldu. Projenin toplumsal gücü ise TEMA, TEGV, LÖSEV, AKUT, Kızılay ve Yeşilay gibi köklü sivil toplum kuruluşlarının tek bir amaç için kenetlenmesiyle zirveye ulaştı.

2'den 92'ye yaşam boyu öğrenme mottosuyla hazırlanan festival, öğrenmenin sınırlarını ortadan kaldırarak kuşağından bağımsız her vatandaşı bu keşfe ortak olmaya çağırıyor.

Niceliksel gücünü akademik disiplinle harmanlayan Bilimfest Eskişehir bünyesinde tam 73 farklı etkileşimli atölye kurgulandı.

Ufuk açıcı söyleşilerden göz kamaştıran bilim gösterilerine, güneş gözlemlerinden merak uyandıran istasyonlara kadar bilimin her halini şehre taşıyacak olan organizasyon, 51 bin 70 kişilik, iddialı bir katılımcı hedefiyle topyekûn bir bilim hareketi başlatıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleceği bilimle şekillendirmek ve bu gurur tablosuna ortak olmak isteyen tüm vatandaşları 3 gün sürecek bu büyük coşkuya davet ediyor.