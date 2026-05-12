Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 4 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 26 bin 214 geminin geçtiğini açıkladı. Türk Boğazları'nda deniz trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde yönetildiği vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndaki gemi trafiğine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde İstanbul Boğazı'ndan 12 bin 565, Çanakkale Boğazı'ndan ise 13 bin 649 gemi geçiş yaptı.

Böylece iki boğazdan geçen toplam gemi sayısı 26 bin 214'e ulaştı.

Bakan Uraloğlu, dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktaları arasında yer alan Türk Boğazları'nda trafiğin güvenli, etkin ve kesintisiz şekilde yönetilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.