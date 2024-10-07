Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Türkelispor, deplasmanda karşılaştığı Maşukiyespor’u 4-0’lık farklı skorla yenerek 2’de 2 yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Karşılaşmanın ilk bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, 20.dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Darıca Türkelispor, topun hakimi olan taraf oldu.

22’de savunma arkasına atılan topta Cafer kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Mücadelenin hakemi önce golü verdi, ardından vuruş esnasında Cafer ile kalecinin çarpışmasını Türkelispor aleyhine faul kararı verince, golü iptal etti. İlk 45 dakikada ev sahibi ekip pozisyona girmekte güçlük çekerken, konuk ekip Enes, Burak, Recep ve Cafer ile yakaladığı pozisyonlardan gol çıkaramayınca taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

TÜRKELİSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Darıca temsilcisinde, 51.dakikada kazanılan köşe vuruşunda ön direkte düzgün bir vuruş yapan Anılcan, takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Burak iki kişiyi çalımlayarak yaptığı sert vuruşla topu tavana astı:0-2 87.dakikada 17 yaşındaki genç Emirkan, ceza sahasına girerek içeriye çevirdiği pasta oyuna sonradan giren Murat Çetinkaya skoru 3-0’a taşıdı. 90+6’da Murat sağ çaprazdan yaptığı klas vuruşla kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu tayin etti:0-4 Bu sonucun ardından 2’de 2 yapan Darıca Türkelispor, kayıpsız gidişatını sürdürdü. Türkelispor gelecek hafta sahasında Harb-İş Spor’u konuk edecek.