Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerden meydanlara, yol kenarlarından alt geçitlere kadar kentin birçok farklı noktasında temizlik çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Hafta içi, gece gündüz demeden kent genelinde çalışmalarını yapan ekipler; daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha temiz bir kent için yoğun mesai harcıyor.

ÜST GEÇİTLERDE PERİYODİK TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında üst geçitlerin periyodik temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda şehir merkezindeki yoğun kullanılan üst geçitleri titizlikle temizleyen ekipler, trafiği olumsuz etkilememek adına çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Vatandaşların daha hijyenik ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için sürdürülen çalışmalar, trafik yoğunluğunun azaldığı gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Özel araçlar ve vinç destekli ekipmanlarla yapılan temizlik işlemleri sırasında üst geçidin dış cephe panelleri, cam yüzeyleri ve tabela alanları detaylı biçimde temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini koruma ve kamu yapılarının ömrünü uzatma hedefiyle bu tür temizlik ve bakım faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.