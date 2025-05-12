DAĞDER’in 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçim tamamlandı. 8 adaylı genel kurulda yeni Genel Başkan Derya Başak oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın köklü sivil toplum kuruluşlarından Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), 21. Olağan Genel Kurulu’nu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan derneğin genel kurulunda, 8 aday genel başkanlık için yarıştı.

Mevcut başkan İsmail Aydoğdu, eski başkan Yaşar Türk, İsmail Demir, Avukat Fazlı Seyis, Reşat Karış, Munise Acar, Derya Başak ve Erdal Kadir’in aday olduğu seçimde, toplam 5 bin 652 oy kullanıldı.

Seçim sonucunda Derya Başak, bin 750 oy alarak DAĞDER’in yeni Genel Başkanı seçildi ve dernek tarihinin ilk kadın başkanı oldu.

Oy dağılımında Reşat Karış bin 169, Fazlı Seyis bin 74, İsmail Aydoğdu 527, İsmail Demir 477, Yaşar Türk 342, Erdal Kadir 243, Ömer Faruk Demir 28 oy aldı.

Değişim ile gelişimi hedefleyerek yola çıkan yeşil pusulalı Derya Başak’ın liderliğindeki DAĞDER’in yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: