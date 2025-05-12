Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu hafta yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ükemizin iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.