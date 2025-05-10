Bursa’nın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan DAĞDER’de seçim heyecanı doruğa çıktı. 11 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde aday olan Avukat Fazlı Seyis, projelerini ve hedeflerini tek tek anlattı. Seyis, "Günü kurtaran değil, geleceği düşünen bir DAĞDER için çalışacağız. Hesap verebilen, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim kuracağız" diyerek destek istedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan DAĞDER, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimle yeni yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Seçim sürecinde iddialı isimlerden biri olan Avukat Fazlı Seyis, projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

HİZMET ODAKLI BİR YÖNETİM

Fazlı Seyis, DAĞDER’in siyasi bir amaç taşımadığını, tamamen hizmet üretme anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayarak, “Hemşerilerimiz emin olsunlar, DAĞDER herkes için bir hizmet merkezi olacak” ifadelerini kullandı. Vefa Grubu çatısı altında, doğan her çocuk ve vefat eden her hemşeri için birlik ve dayanışma içinde olunacağını belirtti.

GENÇLERE DESTEK VE EKONOMİK GÜÇLENME

Seyis, gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve istihdam projeleriyle, daha nitelikli iş olanakları sağlanacağını açıkladı. En önemli hedeflerinden birinin DAĞDER’in ekonomik olarak güçlenmesi olduğunu belirterek, gelir sağlayan ve kendi kendine yeten bir yönetim modeli oluşturacaklarını ifade etti.

DAĞDER YERLEŞKESİ VE SOSYAL PROJELER

Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında DAĞDER Yerleşkesi de bulunuyor. Seyis, yaklaşık 400 metrekarelik, 3 katlı modern bir yapı planladıklarını belirtti:

1. kat: Otopark ve köylü pazarı

2. kat: Derneklere ait ofis alanları ve toplantı salonları

3. kat: DAĞDER Genel Merkezi ve düğün salonu

Maddi durumu düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla, düğün ve özel gün organizasyonları için uygun fiyatlı paketler sunulacağını, gerekirse ücretsiz salon tahsis edileceğini ifade etti.

“SİYASET DEĞİL, HİZMET” VURGUSU

Seyis, DAĞDER’in yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin ve hatta dünyanın konuştuğu bir dernek olmasını hedeflediğini belirtti. Hayvancılık, tarım, turizm, el sanatları ve yöresel ürünlerin dijital pazarlaması gibi birçok alan için projeler geliştireceklerini söyledi.

Hemşerilerine seslenen Fazlı Seyis, "Günü kurtaran değil, geleceği düşünen bir DAĞDER için çalışacağız. Hesap verebilen, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim kuracağız" diyerek Kırmızı Liste için destek istedi.