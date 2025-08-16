Bursa’nın daha sağlıklı bir ulaşım ağına sahip olabilmesi için 17 ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta da mevcut yolları yenileyerek, ulaşıma güven ve konfor kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ulaşım meselesine köklü çözümler üretmek için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları da daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için de yoğun çaba gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki yollar yenileniyor. Keles’te de Avdan - Basak Yolunda da sathi kaplama hazırlık çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde 35 mahallede 65 bin metrekare de parke kapladı.

Harmancık’ta kesintisiz ulaşım

Harmancık ilçesi Gedikören-Akpınar-Kışmanlar hattındaki toplam 15 kilometrelik güzergâhta, yangınlar dolayısıyla ara verilen iki kat sathi kaplama işlemleri bitirildi. Gökçeler-Çınar mahalleleri arasında 5 kilometre, Çatalsöğüt-Doğancılar-Karagözler-Demirciler güzergâhında 9 kilometre olmak üzere toplam 14 kilometrelik hatta ise ikinci kat sathi kaplama işlemlerine başlandı. Yayabaşı-Okçular arasındaki 2,5 kilometrelik yol da sathi kaplama programına alındı.

Orhaneli, Keles ve Büyükorhan sırada

Çalışmalar kapsamında Orhaneli ilçesi Topuk, Osmaniye ve Baloğlu mahallelerindeki toplam 6500 metrelik yolda sathi kaplama işlemi yapılacak. Büyükorhan ilçesi Pınar-Çeribaşı, Çeribaşı-Derecik, Derecik-Yenice arasındaki güzergahta ise 8000 metrelik, Keles ilcesi Basak Mahallesi'nde 10 kilometrelik sathi kaplama işlemi gerçekleştirilecek.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.